Прокуратура истребовала часть территории лодочной станции в Желнино

Как ранее писал «Ъ-Приволжье» в прошлом году КУМИ администрации Дзержинска пытался расторгнуть договор аренды с ООО «Стальинжиниринг», указывая, что арендатор незаконно возвел на участке объекты капитального строительства — два гостевых дома на фундаменте. Однако компания сослалась на то, что спорные объекты были демонтированы после того, как в 2024 году один из жителей Желнино обязал арендатора демонтировать эти дома и металлический забор, мешающий свободному проходу граждан к реке. Поэтому суд отказал администрации в досрочном расторжении договора и возврате земельного участка.