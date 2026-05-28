В Новосибирской области запретили продавать бензин подросткам

Продажу топлива подросткам ограничили уже в целом ряде российских регионов. Помимо Новосибирской области, в их числе Чувашия, Приморский и Алтайский края, Вологодская, Томская и Московская области. На такую меру власти пошли из-за существенного увеличения количества ДТП с участием несовершеннолетних за рулем спортивной мототехники, в том числе и со смертельными случаями.