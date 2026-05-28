На юге Красноярского края создадут новый природный парк

В Курагинском муниципальном округе может появиться новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) краевого значения. С предложением защитить уникальный природный уголок к губернатору Михаилу Котюкову во время прямой линии обратился местный житель.
После этого специалисты регионального министерства природных ресурсов и лесного комплекса связались с заявителем. По итогам обсуждения было принято решение детально проработать вопрос создания природного парка «Шалоболинский».
Новую заповедную зону планируют организовать на правом берегу реки Туба, а ее общая площадь составит 2,5 тысячи гектаров. В минприроды подчеркнули, что эта территория имеет высокую природоохранную, просветительскую и рекреационную ценность, а также важна для сохранения культурного и природного наследия региона.
В министерстве также напомнили, что в Курагинском округе за последние годы уже появились две краевые ООПТ — микрозаказник «Жаровский» и памятник природы «Кинзелюкский водопад». Кроме того, сейчас ведомство работает над созданием еще двух охраняемых зон в Шушенском округе — водно-болотного угодья «Ойское болото» и памятника природы «Ойские утесы».