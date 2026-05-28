Красноярец стал продюсером фильма о Валентине Терешковой

Красноярец Владимир Пермяков выступил генеральным продюсером художественного фильма «Чайка», посвященного Валентине Терешковой. Об этом сообщает «Город Прима» со ссылкой на канал «Бал дебютанток».
Съемки картины об историческом полете первой женщины-космонавта проходят в Москве. На «Мосфильме» отметили, что команда получила полный доступ ко всем архивам, включая ранее не публиковавшиеся материалы. Для фильма воссоздали декорации космического корабля, Центра управления полетами и командного пункта.
Главную роль исполнит Леонела Мантурова. Также в картине снялись Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк и другие актеры.
Премьера запланирована на 8 апреля 2027 года — в день 90-летия Терешковой и в канун Дня космонавтики. Пермяков пообещал сделать все возможное, чтобы ленту увидело как можно больше зрителей.
