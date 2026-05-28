В селе Ленинском Еврейской АО молодежь узнала о доступных мерах поддержки

Более 60 человек присоединились к встрече, организованной в сельскохозяйственном техникуме в селе Ленинском Еврейской автономной области (ЕАО) по программе «Проводники смыслов. Новый маршрут», сообщили в департаменте по молодежной политике правительства региона. Участникам мероприятия рассказали о доступных мерах поддержки молодежи, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
В качестве спикеров на встрече выступили министр молодежной политики ЕАО Людмила Князькова и председатель регионального отделения Движения первых Сергей Куйдин. Слушателям рассказали не только о доступных мерах поддержки, но и об основах государственной молодежной политики, возможностях для самореализации в Еврейской автономной области. Также ребята узнали о принципах проектного управления. Отмечается, что встреча прошла в формате живого диалога. Участники задавали вопросы и обсуждали идеи и возможности для развития в ЕАО.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.