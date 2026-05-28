В селе Ленинском Еврейской АО молодежь узнала о доступных мерах поддержки

В качестве спикеров на встрече выступили министр молодежной политики ЕАО Людмила Князькова и председатель регионального отделения Движения первых Сергей Куйдин. Слушателям рассказали не только о доступных мерах поддержки, но и об основах государственной молодежной политики, возможностях для самореализации в Еврейской автономной области. Также ребята узнали о принципах проектного управления. Отмечается, что встреча прошла в формате живого диалога. Участники задавали вопросы и обсуждали идеи и возможности для развития в ЕАО.