Эксперт Богачев объяснил вклад Солнца в глобальное потепление

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Влияние Солнца на глобальное потепление существует, однако определяющую роль в изменении климата играют парниковые газы. Об этом в интервью ТАСС рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Отвечая на вопрос о вкладе Солнца в глобальное потепление, ученый подтвердил его наличие, но подчеркнул доминирующую роль парниковых газов.
«Очень большой вклад дают парниковые газы, с которыми мы так активно боремся. Надо понимать простые вещи. Например, самый главный парниковый газ — это обычный водяной пар, а вовсе не углекислый газ, который мы так клеймим. 80% вклада в парниковый эффект дает водяной пар, с которым мы ничего сделать не можем. Например, это испарение океанов», — пояснил Богачев.
