Южный окружной военный суд приговорил россиянина к 20 годам по делу о терроризме

Южный окружной военный суд приговорил Геннадия Хамраева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), признанного участником «Правого сектора» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в 2015 году Хамраев (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прошел подготовку на тренировочной базе организации на территории Украины, после чего участвовал в деятельности добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), где занимал должности стрелка и командира взвода.

По данным суда, фигурант выполнял обязанности по несению внутренней и караульной службы, а также принимал участие в боевых и разведывательных действиях.

Как считает следствие, в феврале 2015 года Хамраев (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), являясь гражданином России, добровольно выехал на территорию Украины и вступил в «Правый сектор» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), разделяя идеологию организации.

Суд назначил Хамраеву (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.