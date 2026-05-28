Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде стартовали общественные обсуждения по строительству Понартской улицы

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» объявил о проведении общественных обсуждений, посвящённых строительству магистральной улицы районного значения — Понартской с транспортными развязками. Речь идёт о третьем этапе проекта, который предусматривает прокладку транспортно-пешеходной магистрали на участке от Аллеи Смелых до улицы У. Громовой. В рамках…

Источник: Янтарный край

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» объявил о проведении общественных обсуждений, посвящённых строительству магистральной улицы районного значения — Понартской с транспортными развязками. Речь идёт о третьем этапе проекта, который предусматривает прокладку транспортно-пешеходной магистрали на участке от Аллеи Смелых до улицы У. Громовой. В рамках обсуждений также представлен проект планировки территории с проектом межевания в его составе.

Обсуждения стартовали 28 мая и продлятся до 18 июня 2026 года. Ознакомиться с проектной документацией можно на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в разделе, посвящённом строительству, общественным обсуждениям и публичным слушаниям. Там размещены материалы по проектам планировки и межевания территории.

Для желающих лично изучить проект организована экспозиция, которая будет работать с 5 по 11 июня 2026 года. Ознакомиться с документацией можно сразу в двух местах. Первая площадка — это МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» на площади Победы, 1. Вход туда расположен со стороны Гвардейского проспекта, учреждение работает по будням с 9 утра до 6 вечера. Вторая площадка — Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова на Московском проспекте, 39. Библиотека открыта для посетителей со вторника по пятницу с 11 утра до 8 вечера, в субботу и воскресенье — с 10 утра до 6 вечера, понедельник — выходной день.

Также запланированы консультации по проекту, которые пройдут в МКУ «ЦДОД». Первая состоится в понедельник 8 июня с 10 утра до часа дня, вторая — во вторник 6 июня с 2 часов дня до 5 вечера.

Все заинтересованные жители Калининграда могут принять участие в обсуждениях и высказать свои замечания и предложения по проекту строительства Понартской улицы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше