Предпринимателя из Ростова будут судить за опасный спортпит

В Советский районный суд Ростова‑на‑Дону поступило уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс‑службе суда.
По данным следствия, мужчина организовал производство капсул спортичного питания, часть из которых содержала сильнодействующие вещества, и занимался их продажей через интернет‑мессенджер. Продукция отправлялась почтой — как по территории России, так и за границу.
Предпринимателю предъявлены обвинения по нескольким эпизодам: незаконное перемещение сильнодействующих веществ через таможенную границу, их незаконное хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере.