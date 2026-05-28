ФРП Нижегородской области занял первое место в России

В общей сложности за все время существования фонда на территории Нижегородской области одобрили 248 заявок, а общая сумма инвестиций в заводы превысила 45,9 миллиарда рублей. При этом с начала 2026 года нижегородские компании уже успели привлечь 653 миллиона рублей в виде льготных займов. Также субсидии на модернизацию получили 15 предприятий региона. Отдельное внимание правительство уделяет ИТ-сфере и малым технологическим фирмам, разрабатывающим уникальное программное обеспечение и лабораторное оборудование — за год они получили около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.