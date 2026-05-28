ФРП Нижегородской области занял первое место в России

Нижегородская область продолжает активно развивать внутренний научно-производственный потенциал. Выступая 28 мая на заседании Законодательного Собрания с ежегодным отчетом за прошлый год, губернатор Глеб Никитин подробно остановился на модернизации реального сектора экономики. Глава региона отметил, что ключевые усилия исполнительной власти сосредоточены на создании независимой научно-технологической базы и поддержке местных производственных площадок.
«Курс на технологическое развитие — наш стратегический приоритет, который позволит региону укрепить свои позиции на федеральном уровне и стать драйвером инноваций для всей страны», — заявил Глеб Никитин. Важнейшим инструментом для достижения этой цели стал Фонд развития промышленности (ФРП). В 2025 году фонд профинансировал сразу 43 масштабных проекта на общую сумму 14,7 миллиарда рублей. Объем выделенной материальной поддержки превысил уровень предыдущего периода в 2,3 раза. Благодаря этому региональный ФРП занял первое место в России по объему привлеченных из федерального центра средств.
В общей сложности за все время существования фонда на территории Нижегородской области одобрили 248 заявок, а общая сумма инвестиций в заводы превысила 45,9 миллиарда рублей. При этом с начала 2026 года нижегородские компании уже успели привлечь 653 миллиона рублей в виде льготных займов. Также субсидии на модернизацию получили 15 предприятий региона. Отдельное внимание правительство уделяет ИТ-сфере и малым технологическим фирмам, разрабатывающим уникальное программное обеспечение и лабораторное оборудование — за год они получили около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
