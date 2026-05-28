В Перми нашли огромного комара, ранее там не встречавшегося

В Саду соловьев, находящемся в долине речки Уинка, обнаружили огромного комара, ранее в Перми не встречавшегося. По крайней мере, так утверждают местные жители, создавшие этот речной парк.
«В Краснодарском крае этот комар, которого называют гигантской долгоножкой, внесен в региональную Красную книгу, — говорит создатель Сада Надежда Баглей. — И как мне известно, ранее его замечали гораздо южнее Перми, в Уфе и Казани. Сейчас долгоножка появилась и у нас».
Этот гигантский комар на людей не нападает. Он, когда находится в стадии личинки, питается разлагающимися листьями и другими растительными останками. Энтузиасты очень рады новой живности, прописавшейся тут, и призывают всех гуляющих не трогать долгоножку. Они живут очень мало, буквально несколько недель в начале лета.