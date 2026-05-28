В Перми нашли огромного комара, ранее там не встречавшегося

Этот гигантский комар на людей не нападает. Он, когда находится в стадии личинки, питается разлагающимися листьями и другими растительными останками. Энтузиасты очень рады новой живности, прописавшейся тут, и призывают всех гуляющих не трогать долгоножку. Они живут очень мало, буквально несколько недель в начале лета.