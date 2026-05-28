В Алтайском крае обновят 2 участка трассы Карабинка — Солтон — Макарьевка

Уточним, что работы там начались в 2025 году. Общая протяженность обновляемых участков превышает 14 километров. В настоящий момент специалисты ремонтируют отрезок дороги около села Макарьевка. Его протяженность — 5 километров. Там рабочие уже уложили щебеночно-песчаное основание дороги. Теперь они наносят покрытие из органоминеральной смеси. Там также установят барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесут разметку. В прошлом году на этом направлении привели в нормативное состояние 1,7 километра проезжей части.