В Алтайском крае обновят 2 участка трассы Карабинка — Солтон — Макарьевка

Два участка трассы Карабинка — Солтон — Макарьевка обновят в Солтонском районе Алтайского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Уточним, что работы там начались в 2025 году. Общая протяженность обновляемых участков превышает 14 километров. В настоящий момент специалисты ремонтируют отрезок дороги около села Макарьевка. Его протяженность — 5 километров. Там рабочие уже уложили щебеночно-песчаное основание дороги. Теперь они наносят покрытие из органоминеральной смеси. Там также установят барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесут разметку. В прошлом году на этом направлении привели в нормативное состояние 1,7 километра проезжей части.
Длина второго ремонтируемого отрезка превышает 9 километров. Фрагмент протяженностью около 3 километров специалисты уже обновили. В этом году они проведут работы на оставшемся отрезке длиной почти 6,5 километра.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.