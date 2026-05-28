На Дону выявили 113 случаев незаконного коммерческого использования электроэнергии

«ТНС энерго Ростов на Дону» разъясняет, что законодательство четко разграничивает сферы применения тарифов: ставки для физических лиц действуют только при бытовом потреблении. Как только помещение — будь то жилой дом, гараж или земельный участок — начинает использоваться для извлечения прибыли (под офис, торговую точку, мини-отель или заведение общепита), собственник обязан переоформить договор и перейти на тарифную сетку для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Игнорирование этого требования влечет перерасчет задолженности по коммерческим расценкам и штрафные санкции.