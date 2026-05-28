Опрос показал, что подростки думают о возможности самореализации в России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Абсолютное большинство российских подростков (95%) уверены, что в России у молодых людей есть возможности для самореализации и нахождения применения своим способностям, сообщил директор по политическим исследованиям аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Михаил Мамонов.
«Молодые люди видят возможности для самореализации как на уровне страны, так и на уровне региона. Сегодня более 90% молодых людей, представители нашей целевой аудитории, которую мы опрашивали, еще раз подчеркну, это 14+, заявляют о том, что в стране есть возможность для самореализации. И порядка 90%, если быть точнее — 91%, заявляют о том, что в их регионе есть возможности для самореализации», — сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Страна, где хочется расти: дети как основа общества и — национальный приоритет России», который проходит на площадке Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня».
Как следует из презентации Мамонова, 95% представителей молодежи заявили, что в России есть возможности для самореализации. У современных подростков также спросили, какие ценностные ориентиры имеют для них наибольшее значение: 76% опрошенных ответили — крепкая семья, 67% — справедливость, а 58% — милосердие и доброта.
По данным АЦ ВЦИОМ, самыми желанными целями в жизни для российской молодежи стали занятие любимым делом (56%), построение карьеры (55%) и создание счастливой семьи (46%). Кроме того, большинство российских школьников (84%) положительно относятся к проведению уроков «Разговоры о важном».
Как отметили в АЦ ВЦИОМ, 95% детей и молодежи знают о «Движении первых», при этом 53% респондентов хорошо знают о деятельности организации, а 32% учеников 8−11 классов заявили, что принимали участие в движении. Большинство опрошенных (79%) признались, что положительно относятся к работе движения.
«Мы получаем очень высокую оценку, когда фиксируем полезность. Потому что одно дело — отношение, другое дело, я понимаю, зачем мне это нужно и что мне это дает: 89% среди тех, кто принимал участие в мероприятиях “Движения первых”, заявляют о том, что эти мероприятия были полезны», — добавил Мамонов.
Российских подростков также спросили, какие эмоции они испытывают, когда думают о России. Доминирующими эмоциями у молодежи стали любовь к России (65%), гордость за Россию (62%) и вера в Россию (59%).
АЦ ВЦИОМ проводило исследование в формате Face-to-face интервью по месту доступности респондентов с 6 по 24 декабря 2025 года и с 21 апреля по 6 мая 2026 года, участниками первого этапа исследования стали 1607 школьников возрастом от 14 до 18 лет и студентов СПО того же возрастного диапазона, а второго этапа — 1,2 тысячи учеников 8−11 классов.