В Перми с 29 мая временно перенесут остановку «Универсам»

Остановку «Универсам» в Перми временно перенесут с 29 мая, сообщает департамент транспорта администрации Перми.
Трамваи, следующие в направлении улицы Ленина, будут останавливаться на новой платформе у перекрёстка с Екатерининской. Вагоны, идущие в сторону улицы Пушкина, остановятся перед перекрёстком с Луначарского.
Причиной изменений в ведомстве назвали продолжающийся капитальный ремонт улицы Борчанинова.
Ранее из-за ремонтных работ изменили схему движения семи автобусов. Срок, на который будут действовать изменения, в дептрансе не уточнили.
Напомним, также в Перми ремонтируют улицу Пушкина. Два пригородных автобуса с 13 мая изменили схему движения. Изменения будут действовать до особого распоряжения.