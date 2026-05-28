Согласно статье, на кладбище в Михаловце, городе на востоке Словакии, расположенном в 360 километрах от Братиславы, покоятся останки более 17 000 советских солдат. Это крупнейшее захоронение в стране, которая была в значительной степени освобождена Советской армией в ходе Второй мировой войны, подчеркивает Bloomberg.
«Это тот момент, когда у правительства Словакии есть возможность выполнить свои обязательства», — сказал Фицо на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной армии в среду. По его словам, реконструкция была профинансирована совместно с посольством России.
Агентство напоминает, что Фицо посетил Москву 9 мая и в разговоре с Путиным пообещал в знак признательности продолжить содержание десятков других военных кладбищ, разбросанных по всей Словакии.
Bloomberg обращает внимание на то, что с момента возвращения к власти в 2023 году Фицо настаивает на нормализации отношений с Москвой, уделяя особое внимание необходимости продолжения импорта российских энергоносителей в Европу. Словацкая оппозиция резко критикует его пророссийские взгляды, утверждая, что из-за них ЕС «изолирует» Словакию, а Россия «представляет угрозу ее безопасности».