Bloomberg: премьер Словакии Фицо открыл отреставрированное кладбище Красной армии в Михаловце

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыл отремонтированное кладбище, посвященное солдатам Красной армии. Он выполнил обещание, данное им президенту России Владимиру Путину менее трех недель назад, отмечает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, на кладбище в Михаловце, городе на востоке Словакии, расположенном в 360 километрах от Братиславы, покоятся останки более 17 000 советских солдат. Это крупнейшее захоронение в стране, которая была в значительной степени освобождена Советской армией в ходе Второй мировой войны, подчеркивает Bloomberg.

«Это тот момент, когда у правительства Словакии есть возможность выполнить свои обязательства», — сказал Фицо на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной армии в среду. По его словам, реконструкция была профинансирована совместно с посольством России.

Агентство напоминает, что Фицо посетил Москву 9 мая и в разговоре с Путиным пообещал в знак признательности продолжить содержание десятков других военных кладбищ, разбросанных по всей Словакии.

Bloomberg обращает внимание на то, что с момента возвращения к власти в 2023 году Фицо настаивает на нормализации отношений с Москвой, уделяя особое внимание необходимости продолжения импорта российских энергоносителей в Европу. Словацкая оппозиция резко критикует его пророссийские взгляды, утверждая, что из-за них ЕС «изолирует» Словакию, а Россия «представляет угрозу ее безопасности».

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше