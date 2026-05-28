День пограничника и 108-летие УФСБ отмечают в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»

— Суровым испытанием для нашего Управления были предвоенные годы и годы войны. Чекисты вступили в схватку с фашистской Германией задолго до начала Отечественной войны. В период Великой Отечественной войны перед сотрудниками госбезопасности стояли серьезные задачи: добывание разведывательной и контрразведывательной информации, выявление и пресечение подрывной деятельности шпионов, диверсантов, сохранение государственной и военной тайны, обеспечение и эвакуация людей, государственного имущества, военной и производственной техники, продовольствия, непосредственное участие в боевых действиях с врагом. Неоценимый вклад в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков в дни Сталинградской битвы внесла 10-я стрелковая дивизия войск НКВД, первая, принявшая на себя удар гитлеровской армии, рвавшейся к Волге, — продолжают современные чекисты.