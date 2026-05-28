Движение на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде откроют 1 июня

В этот день проезд для всех пассажиров будет бесплатным.

Источник: Нижегородская правда

С 1 июня на Детской железной дороге (ДЖД) в Нижнем Новгороде начнется 87-й сезон летних пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

В понедельник, 1 июня, на Детской железной дороге запустят движение поездов. В этот день проезд для всех пассажиров будет бесплатным. Состав будет останавливаться на станциях «Пушкино» и «Счастливая». Время в дороге составит около 40 минут.

Кроме того, 1 июня на станции Родина наградят лучших воспитанников ДЖД. Перед отправлением поезда в каждый рейс состоится интерактивная программа с участием ростовых кукол. Желающие также смогут посетить выставку технического творчества.

Поезда будут курсировать по Детской железной дороге до 28 августа — со среды по воскресенье.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что поезда из Нижнего Новгорода снова смогут прибывать на Курский вокзал в Москве.