Движение на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде откроют 1 июня

С 1 июня на Детской железной дороге (ДЖД) в Нижнем Новгороде начнется 87-й сезон летних пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.
В понедельник, 1 июня, на Детской железной дороге запустят движение поездов. В этот день проезд для всех пассажиров будет бесплатным. Состав будет останавливаться на станциях «Пушкино» и «Счастливая». Время в дороге составит около 40 минут.
Кроме того, 1 июня на станции Родина наградят лучших воспитанников ДЖД. Перед отправлением поезда в каждый рейс состоится интерактивная программа с участием ростовых кукол. Желающие также смогут посетить выставку технического творчества.
Поезда будут курсировать по Детской железной дороге до 28 августа — со среды по воскресенье.
