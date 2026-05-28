Врач Бутенко назвала лучшие продукты для здоровья печени

Печень играет ключевую роль в пищеварении, детоксикации, обмене веществ и кроветворении. Для поддержания её здоровья необходимо сбалансированное питание. Врач-гепатолог и гастроэнтеролог Елена Бутенко, кандидат медицинских наук, поделилась с РИАМО рекомендациями по выбору продуктов, которые особенно полезны для печени.
Группа 1: продукты с мощными антиоксидантами.
Для защиты печени от окислительного стресса и воспалений важно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами:
Ягоды: клубника, черника, малина и земляника содержат антиоксиданты, которые помогают защитить печень от повреждений. Виноград, благодаря содержанию ресвератрола, обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.
Зелёный чай: благодаря высокому содержанию антиоксидантов, он снижает риск развития рака печени и уменьшает воспалительные процессы.
Крестоцветные овощи: брокколи и брюссельская капуста содержат сульфорафан и индолы, которые активируют ферменты детоксикации и обладают противоопухолевым эффектом.
Цитрусовые: грейпфрут содержит флавоноиды нарингенин и нарингин, которые защищают клетки печени и предотвращают развитие фиброза.
Группа 2: продукты, регулирующие обмен веществ и жиров.
Эти продукты помогают контролировать уровень холестерина и предотвращают накопление жира в тканях:
Авокадо: источник мононенасыщенных жиров и клетчатки. Стимулирует выработку глутатиона, который является важным антиоксидантом, защищающим печень от свободных радикалов.
Овсяная крупа: благодаря бета-глюканам, она снижает уровень сахара в крови и уменьшает накопление жира в печени.
Жирная рыба: содержит омега-3 жирные кислоты. Рекомендуется употреблять не менее двух раз в неделю для снижения уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности в печени.
Оливковое масло: способствует усвоению витаминов и помогает бороться с накоплением жира. Рекомендуется использовать в сыром виде, например в салатах.
Группа 3: продукты для детоксикации и гидратации.
Эти продукты способствуют выведению токсинов и поддержанию водного баланса в организме:
Арбуз: благодаря высокому содержанию воды, он обеспечивает мягкий желчегонный эффект и способствует естественному выведению токсинов.