Врач Бутенко назвала лучшие продукты для здоровья печени

Источник: Нижегородская правда

Печень играет ключевую роль в пищеварении, детоксикации, обмене веществ и кроветворении. Для поддержания её здоровья необходимо сбалансированное питание. Врач-гепатолог и гастроэнтеролог Елена Бутенко, кандидат медицинских наук, поделилась с РИАМО рекомендациями по выбору продуктов, которые особенно полезны для печени.

Группа 1: продукты с мощными антиоксидантами.

Для защиты печени от окислительного стресса и воспалений важно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами:

Ягоды: клубника, черника, малина и земляника содержат антиоксиданты, которые помогают защитить печень от повреждений. Виноград, благодаря содержанию ресвератрола, обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.

Зелёный чай: благодаря высокому содержанию антиоксидантов, он снижает риск развития рака печени и уменьшает воспалительные процессы.

Крестоцветные овощи: брокколи и брюссельская капуста содержат сульфорафан и индолы, которые активируют ферменты детоксикации и обладают противоопухолевым эффектом.

Цитрусовые: грейпфрут содержит флавоноиды нарингенин и нарингин, которые защищают клетки печени и предотвращают развитие фиброза.

Группа 2: продукты, регулирующие обмен веществ и жиров.

Эти продукты помогают контролировать уровень холестерина и предотвращают накопление жира в тканях:

Авокадо: источник мононенасыщенных жиров и клетчатки. Стимулирует выработку глутатиона, который является важным антиоксидантом, защищающим печень от свободных радикалов.

Овсяная крупа: благодаря бета-глюканам, она снижает уровень сахара в крови и уменьшает накопление жира в печени.

Жирная рыба: содержит омега-3 жирные кислоты. Рекомендуется употреблять не менее двух раз в неделю для снижения уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности в печени.

Оливковое масло: способствует усвоению витаминов и помогает бороться с накоплением жира. Рекомендуется использовать в сыром виде, например в салатах.

Группа 3: продукты для детоксикации и гидратации.

Эти продукты способствуют выведению токсинов и поддержанию водного баланса в организме:

Арбуз: благодаря высокому содержанию воды, он обеспечивает мягкий желчегонный эффект и способствует естественному выведению токсинов.