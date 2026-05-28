Люлин выступил за создание дополнительных гарантий занятости для героев спецоперации

28 мая прошло заседание Законодательного собрания Нижегородской области. На нем депутаты приняли закон, который вводит штрафы для работодателей, отказывающихся резервировать места для участников специальной военной операции. Инициатива была внесена фракцией «Единая Россия».
Напомним, что ранее, 18 декабря 2025 года, депутаты уже приняли закон, призывающий компании с численностью свыше 100 человек резервировать 1% рабочих мест для тех, кто вернулся со службы по мобилизации или контракту. Однако до сих пор за неисполнение этой нормы не было реальных санкций. Новый закон исправляет ситуацию — он вносит поправки в областной Кодекс об административных правонарушениях.
«Мы не стремимся наказывать бизнес ради наказания. Наша цель — чтобы закон о квоте работал, а не оставался на бумаге. Участники СВО, которые прошли через серьезные испытания, заслуживают возможности спокойно найти работу по гражданской специальности. Введение штрафов — это вынужденная, но справедливая мера, которая поможет защитить права наших героев», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» в региональном парламенте Алексей Антонов.
Теперь за отказ создавать или выделять квоты для трудоустройства участников СВО должностным лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 20 до 50 тысяч рублей. Следить за соблюдением правил будет министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области. Именно эта структура получит полномочия составлять протоколы и рассматривать дела о нарушениях.
В законе также прописан гибкий механизм выполнения квоты. Компания может трудоустроить ветерана напрямую или заключить соглашение с другой организацией, которая возьмет на себя эту обязанность. Как подчеркнул председатель профильного комитета Владимир Паков, работодатели не останутся без поддержки: министерство демографии поможет выстроить процесс и найти подходящих кандидатов.
«Мы создаем правовой контур, который гарантирует, что ни один герой, вернувшийся с передовой, не столкнется с отказом в трудоустройстве из-за формальных причин. Уверен, нижегородский бизнес — ответственный и социально ориентированный. Штрафы — не наша цель, а простой и прозрачный способ донести: права защитников Отечества незыблемы, и пренебрегать ими никто не вправе», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.