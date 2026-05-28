В Севастополе на лето добавят автобусов к пляжам

В частности, будет увеличено количество рейсов на маршруте № 42 «площадь Захарова — Андреевка». Маршрут № 75 «Казачья бухта — пляж Омега» продлят до парковки в районе парка Победы.
Также до пляжей «Учкуевка» и «Нахимовец» запустят сезонные маршруты № 50 «площадь Захарова — Учкуевка» и № 50А «площадь Захарова — пляж “Нахимовец” — Учкуевка-2».
Кроме того, будут работать сезонные межрегиональные маршруты № 47-С «Севастополь — Орлиное — Форос» и № 48С «Орлиное — Форос».
«Почти все изменения вступят в силу 1 июня и будут действовать все лето. Маршрут № 50 начнет работу вместе с открытием городского пляжа с 15 июня», — уточнил Развожаев.