В Беларуси суд взыскал с семи выпускников колледжа 120 000 рублей. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.
Прокуратура Климовичского района в 2026 году предъявила в суд семь исков к выпускникам государственного аграрного колледжа, отказавшихся в добровольном порядке возмещать затраченные на их обучение деньги. Суд удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора, с выпускников взыскали более 120 000 рублей.
Одной из причин неотработки распределения оказалось увольнение за прогулы.
Например, в 2025 года житель Могилева окончил обучение в колледже по специальностям «Общественное питание», «Торговое дело» с присвоением квалификации «Повар 4 разряда», «Продавец 4 разряда». По окончании учебы его направили на работу в ОАО «Комбинат школьного питания “Купалинка”. Выпускник начал работать, однако через непродолжительное время его уволили за прогулы без уважительных причин. Суд взыскал с него более 18 000 рублей.
Тем временем в Могилеве учительница пойдет под суд из-за ситуации на уроке.
Ранее прокуратура сказала, что случилось в школе в Гродно, где ученика в туалете подвесили за одежду на крючок.
А еще милиция нашла минчанина, который прятался в поле от своей невесты.