В Беларуси суд взыскал с семи выпускников колледжа 120 000 рублей

Например, в 2025 года житель Могилева окончил обучение в колледже по специальностям «Общественное питание», «Торговое дело» с присвоением квалификации «Повар 4 разряда», «Продавец 4 разряда». По окончании учебы его направили на работу в ОАО «Комбинат школьного питания “Купалинка”. Выпускник начал работать, однако через непродолжительное время его уволили за прогулы без уважительных причин. Суд взыскал с него более 18 000 рублей.