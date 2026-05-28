В Дагестане провели общероссийский субботник

Коллектив разделился на две группы: одна часть сотрудников наводила порядок на рабочих местах, другая выехала на улицу Сочинскую в Махачкале, которая пострадала от недавних паводков. Участники субботника с использованием спецтехники убрали мусор и грязь, а также откликнулись на просьбы местных жителей, чьи дома столкнулись со стихией. Они помогали носить песок для стяжки пола, разбирали и вывозили старые доски, заборы и мусор. К общереспубликанской уборке также присоединились подведомственные организации Минприроды Дагестана.