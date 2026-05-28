В Дагестане провели общероссийский субботник

Дагестан присоединился к общероссийскому субботнику в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие»: акция охватила все города и районы республики. Свой вклад в благоустройство внесли и сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии, сообщили в ведомстве.
Коллектив разделился на две группы: одна часть сотрудников наводила порядок на рабочих местах, другая выехала на улицу Сочинскую в Махачкале, которая пострадала от недавних паводков. Участники субботника с использованием спецтехники убрали мусор и грязь, а также откликнулись на просьбы местных жителей, чьи дома столкнулись со стихией. Они помогали носить песок для стяжки пола, разбирали и вывозили старые доски, заборы и мусор. К общереспубликанской уборке также присоединились подведомственные организации Минприроды Дагестана.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.