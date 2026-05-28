Красноярском крае подвели итоги работы нацпроекта «Семья» за 2025 год

В министерстве социальной политики Красноярского края рассказали об итогах реализации нацпроекта «Семья» в 2025 году.
По данным специалистов, кассовое исполнение регионального проекта «Поддержка семьи» составило 13,3 млрд рублей, или 99,78% от плана. В рамках проекта обеспечено софинансирование ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка для 227,5 тысячи детей и 4,5 тысячи беременных женщин.
Кроме того, в Красноярске капитально отремонтировали и оснастили два детских сада — № 110 на улице Корнетова и № 206 на проспекте Свободном. При этом суммарный коэффициент рождаемости в регионе по итогам декабря составил 1,377 при плановом значении 1,448.
По проекту «Многодетная семья» исполнение достигло 99,99% — на эти цели направили более 2 млрд рублей. В крае заключили 7 797 социальных контрактов с жителями с низким доходом, из них 1 405 — с многодетными семьями. Меры социальной поддержки получили более 53 тысяч многодетных семей.
В 2025 году в регионе был принят ряд новых демографических мер поддержки:
установлен единый статус многодетной семьи до 23 лет включительно (при условии, когда старшие дети учатся в учебных заведениях на очной основе), который устанавливается бессрочно с выдачей удостоверения; установлен краевой материнский (семейный) капитал в размере 100 тыс. рублей в случае рождения первого ребенка женщинами в возрасте до 23 лет включительно; увеличен размер выплаты ежегодного пособия на ребенка школьного возраста из многодетных семей с 2 до 10 тыс. рублей, выплачивается с применением районного коэффициента на каждого ребенка; установлен беззаявительный порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки для многодетных семей.
В декабре в Красноярске открылся пункт проката вещей первой необходимости для новорожденных. Родители могут бесплатно получить во временное пользование кроватки, коляски, пеленальные столики и другие предметы ухода за ребенком.
В рамках проекта «Старшее поколение» кассовое исполнение составило 99,74%. Услуги долговременного ухода ежемесячно получали 533 жителя старшего возраста и инвалиды. В программу «Сибирское активное долголетие» вовлекли около 170 тысяч пожилых жителей края.
В течение года в крае прошли и крупные семейные мероприятия. В региональном этапе конкурса «Семья года — 2025» участвовали 200 семей из 51 муниципалитета. В декабре Красноярский край впервые отметил День многодетной семьи.
Напомним, нацпроект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению президента Владимира Путина и стал правопреемником национального проекта «Демография». Основная цель инициативы — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей.
