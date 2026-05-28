Инвестиции в основной капитал курских предприятий за год достигли 274 млрд

Господин Хинштейн также рассказал, что Фонд развития промышленности (ФРП) в прошлом году предоставил Курской области 10 займов на сумму 757,8 млн руб. Субсидии предприятиям от Минпромторга РФ составили 398,3 млн руб. Кроме того, ФРП профинансировал три проекта на 476 млн руб. Соглашения о сотрудничестве были подписаны с фондом «Сколково», промышленным кластером Республики Татарстан и госкорпорацией «Росатом».