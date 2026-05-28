«Котлетники» и «кокошники»: в Госдуме предложили переименовать гамбургеры

В России обсуждают идею полностью отказаться от иностранных названий в меню кафе и ресторанов. В частности, под запрет может попасть слово «гамбургер» — ему предлагают русские варианты вроде «котлетник», «кокошник» или «бутерброд ленинградский». Об инициативе рассказал депутат Сергей Малинкович в беседе с изданием «Абзац».
По словам политика, зарубежная культура фастфуда плохо отражается на здоровье россиян, поэтому импортозамещение в этой сфере должно быть «последовательным». Он отметил, что подобный опыт уже был в СССР: например, французскую булку заменили на «городской батон». Малинкович признал, что населению потребуется время, чтобы привыкнуть к новым терминам, поэтому бизнесу, по его словам, нужен переходный период около года.
Депутат также призвал активнее продвигать традиционную русскую кухню — блины, каши, сырники — как более полезную и «подходящую для местных условий». Он предложил запускать социальную рекламу на телевидении, где будет показано, как выбор национальных блюд влияет на здоровье. Малинкович заявил, что американцы на фастфуде «заработали массу заболеваний и проблем с психикой», и Россия должна ориентироваться на собственные пищевые традиции.
В сентябре 2025-го сообщалось, что власти КНДР приняли решение отказаться от определённых западных слов, заменив их на отечественные аналоги. Теперь нужно говорить «двойной хлеб с говяжьим фаршем» вместо гамбургера и «эскимо» вместо мороженого.