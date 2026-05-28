«Котлетники» и «кокошники»: в Госдуме предложили переименовать гамбургеры

По словам политика, зарубежная культура фастфуда плохо отражается на здоровье россиян, поэтому импортозамещение в этой сфере должно быть «последовательным». Он отметил, что подобный опыт уже был в СССР: например, французскую булку заменили на «городской батон». Малинкович признал, что населению потребуется время, чтобы привыкнуть к новым терминам, поэтому бизнесу, по его словам, нужен переходный период около года.