Ростовская область утвердила границы с ДНР и ЛНР для упорядочения земельных отношений

Законодательное Собрание Ростовской области приняло два закона об утверждении соглашений с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Документы, подписанные в апреле, закрепляют точное местоположение общей границы между донским регионом и воссоединенными территориями. Об этом говорится на сайте Законодательного Собрания Ростовской области.