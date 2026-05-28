Нейросети, дизайн, виртуал: В чем соревнуются на чемпионате «Профессионалы»

В Нижнем сейчас показывают свое мастерство юные айтишники и креативщики, далее эстафету примет Калуга — в августе там будет «батл» по промышленным направлениям, а в декабре конкурсанты еще по целому ряду тем соберутся в Санкт-Петербурге. Внутри каждого направления — деление на компетенции. Всего их в этом году — 279. Причем, большинство охватывают именно технологичные отрасли: от промышленности и инженерии до цифровых технологий, транспорта, строительства и креативных индустрий.