Нейросети, дизайн, виртуал: В чем соревнуются на чемпионате «Профессионалы»

Чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное событие в системе среднего профобразования. В эти дни в Нижнем Новгороде проходит первый из трех финалов чемпионата. Участников так много, что с прошлого года организаторы решили развести их по разным городам. Кстати, основные участники чемпионата — студенты колледжей, но соревноваться могут также начинающие специалисты и даже школьники.
В Нижнем сейчас показывают свое мастерство юные айтишники и креативщики, далее эстафету примет Калуга — в августе там будет «батл» по промышленным направлениям, а в декабре конкурсанты еще по целому ряду тем соберутся в Санкт-Петербурге. Внутри каждого направления — деление на компетенции. Всего их в этом году — 279. Причем, большинство охватывают именно технологичные отрасли: от промышленности и инженерии до цифровых технологий, транспорта, строительства и креативных индустрий.
Как сообщил в четверг на пленарном заседании в рамках деловой программы чемпионата замминистра просвещения Владимир Желонкин, общее число участников финалов этого года — более полумиллиона. Это рекорд.
В чем соревнуются участники финала по направлениям «Информационные технологии» и «Креативные индустрии»? Тут 12 компетенций, и названия некоторых — как из футуристических рассказов.
Например, «Кибериммунная автономность». Что это вообще такое?
Оказывается, речь о создании автономных устройств, устойчивых к кибератакам и способных работать без участия человека. Такие разработки могут использоваться при проектировании автономных транспортных систем, роботов, в экосистемах умных городах и на предприятиях. Задача конкурсантов — создать функциональный прототип автономного транспортного средства, который бы без участия человека выполнял бы поставленные задачи и при этом противостоял различным видам кибератак, чтобы безопасно доставить некий груз. Как все работает, проверят на на киберполигоне — трассе с имитацией кибератак, которая обустроена прямо на площадке чемпионата.
Или вот «Разработка виртуальных миров» — это про что? А задание такое: спроектировать и разработать виртуальное пространство парк-отеля так, чтобы пользователь был в роли администратора. VR-симулятор позволит эффективно обучать персонал, не отвлекая реальных сотрудников, а также продемонстрирует возможности виртуальной реальности.
Какие еще задания приготовили для конкурсантов?
Участники трека «3D-моделирование для компьютерных игр» создадут 3D модель персонажа, вдохновленного сериалом «Киберслав». Герой может стать частью игры «Кибербогатырь» и в будущем использоваться в проектах Группы компаний «Рики» — одного из лидеров российского анимационного рынка.
В «Графическом дизайне» придумают дизайн-концепцию продуктов для оформления парка, подготовят к выпуску книгу по психологии с отрисованной графикой, спроектируют коробку для настольной игры и покажут вариант дизайнерского решения для интерактивного квиза. Важно: все это не выдуманные кейсы, а реальные заказы компаний из разных регионов России.
«Дизайн интерьера»: тут нужно создать дизайн-проект номера отеля. Придется взять интервью у заказчика, составить техзадание, разработать проектную документацию, выполнить чертежи и визуализацию с использованием AR и VR-технологий.
Участникам трека «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» нужно создать защищенную инфраструктуру организации. Причем не только все придумать и настроить, но при побыть кибер-детективами — расследовать инциденты нарушения информационной безопасности.
«Веб-технологии» — разработка корпоративного российского безопасного мессенджера в формате веб-приложения.
«Моушн-дизайн» — тут нужно подготовить презентационный ролик для сети магазинов и анимацию логотипа для известной косметической компании, а еще — анимированные HTML-баннеры для контекстной рекламы. Еще раз: каждое задание — реальный запрос от конкретной компании. И в будущем может «пойти в дело».
«Нейросети и большие данные», «Программные решения для бизнеса», «Разработка мобильных приложений», «Технологии информационного моделирования BIM» — в этих компетенциях также все задания — прикладные, от работодателей.
— Одна из ключевых сильных сторон чемпионата — его живая и прямая связь с работодателями, — подчеркнул Владимир Желонкин. — Сегодня чемпионат поддерживают более 10 тысяч компаний и предприятий. Работодатели включены и в разработку конкурсных заданий, и в экспертную оценку, и в развитие содержания компетенций. Это принципиально важный подход, потому что он делает чемпионат «Профессионалы» понятным, прикладным и значимыми для реального сектора экономики.
Замминистра отметил: тесная связь с работодателями позволяет четко следовать их запросу на подготовку кадров. Ежегодно именно благодаря чемпионатам по профессиональному мастерству обновляется 10 процентов образовательных программ и стандартов.