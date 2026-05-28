В Духов день — к беде! Что нельзя делать в День Святого Духа 1 июня 2026

Событие, лежащее в основе праздника, описано в книге Деяний апостолов. На пятидесятый день после Воскресения Христова апостолы собрались вместе в Иерусалиме. Внезапно послышался шум, «как бы от несущегося сильного ветра» (2:2−4), и над головами каждого из них появились огненные языки. Все присутствующие исполнились Святого Духа и начали говорить на разных языках. Люди собрались, удивились и растерялись, потому что каждый слышал, что говорят на его родном языке. Этот день принято считать днём рождения христианской церкви.