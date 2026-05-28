В Духов день — к беде! Что нельзя делать в День Святого Духа 1 июня 2026

День Святого Духа — это христианский праздник, который отмечают на следующий день после Троицы. Подробнее о том, когда празднуют Духов день в 2026 году и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какого числа Духов день в 2026 году?
День Святого Духа отмечается на 51-й день после Пасхи, всегда в понедельник. Это день, идущий сразу после Святой Троицы, на следующий день. В 2026 году, когда Пасху праздновали 12 апреля, а Троицу — 31 мая, поэтому День Святого Духа приходится на 1 июня.
В народном календаре праздник известен как Духов день или просто понедельник после Троицы. Это день окончания весны и начала лета. Если на Троицу люди молятся об апостолах и спасении, то на Духов день торжествуют с землёй, благодарят её за плодородие.
Духов день: суть.
Событие, лежащее в основе праздника, описано в книге Деяний апостолов. На пятидесятый день после Воскресения Христова апостолы собрались вместе в Иерусалиме. Внезапно послышался шум, «как бы от несущегося сильного ветра» (2:2−4), и над головами каждого из них появились огненные языки. Все присутствующие исполнились Святого Духа и начали говорить на разных языках. Люди собрались, удивились и растерялись, потому что каждый слышал, что говорят на его родном языке. Этот день принято считать днём рождения христианской церкви.
В христианском богословии Святой Дух — Третья Ипостась Пресвятой Троицы, единосущная Богу Отцу и Богу Сыну. Он именуется Утешителем, Духом Истины, Животворящим. Через Святого Духа, согласно христианскому учению, Бог присутствует в мире и в Церкви, освящает таинства и ведёт верующих по пути спасения. Праздник, посвящённый Святому Духу, установлен для особого почитания Его как Личности Святой Троицы.
Что нельзя делать в Духов день 1 июня 2026 года.
— Нельзя ссориться и ругаться. Считалось, что в этот праздник особенно важно сохранять мир в душе и в семье, чтобы не навлечь обиды, несчастья и разлад на весь год.
— Нельзя работать в огороде и полях. Духов день считается продолжением праздника Троицы, а по большим церковным праздникам тяжёлый труд старались отложить. Этот день посвящали молитве, отдыху и душевному спокойствию. Кроме того, по народным поверьям, в этот день земля «отдыхает» после Троицы, поэтому её нельзя тревожить копкой и тяжёлой работой.
— Нельзя отказывать в гостеприимстве. Считалось, что доброта и открытость в этот праздник приносят в дом мир, благополучие и Божье благословение. Поэтому гостей старались встречать с уважением и теплом.
Что можно делать в Духов день 1 июня 2026 года.
— Посетить храм. Верующие приходят на богослужение, ставят свечи и просят у Святого Духа мира, здоровья и благополучия для семьи. Считается, что молитвы в этот праздник особенно важны и помогают укрепить душевное спокойствие.
— Выйти на природу. Считалось, что в этот праздник природа наполнена особой силой и благодатью, поэтому прогулки на свежем воздухе помогают обрести душевный мир и гармонию. Можно собрать цветы, травы, почувствовать воздух летнего дня.
— Провести время в кругу семьи. Этот праздник принято посвящать миру, добрым разговорам и совместному отдыху, чтобы укрепить отношения и сохранить согласие в доме.