Проснулись от взрыва в 6 утра: что известно об атаке БПЛА на Нижний Новгород

В ночь 28 мая над Нижегородской областью было сбито несколько БПЛА самолетного типа. К счастью, никто не пострадал. Предполагается, что беспилотники могли запустить из Харьковской или Сумской области.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в результате атаки получило повреждение здание областного суда в Нижнем Новгороде. Его территорию оцепили, на месте ЧП работают спецслужбы.
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил принять оперативные меры для восстановления работы Нижегородского областного суда. Особое внимание он акцентировал на обеспечении безопасного доступа граждан к правосудию.
А между тем, очевидцы утром слышали отнюдь не пение птиц, а гул, после которого раздался громкий хлопок. В интернет-пространстве нижегородцы пишут о своих «впечатлениях».
«Был страшный гул, как будто самолёт пикирует. Такой раскатистый и продолжительный. А потом звук стал похож на мопед, отдалённо», — поделилась одна из нижегородок.
«Слышала грохот часов в 6 утра, проснулась, испугалась. Подумала, что, наверное, рядом беспилотник прилетел. Вскочила и больше уже не спала», — рассказала жительница одного из домов в центре города.
Нижегородцы вновь подняли вопрос с оповещением. Они напомнили, что в ряде других регионах есть СМС-рассылка о беспилотной опасности: «Угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Тел. 112». Сообщения приходят от RSCHS по аналогии с предупреждениями об ухудшении погоды.
В Нижнем Новгороде же рассылок об угрозе не было. Хотя в середине мая в городском управлении ГОЧС города сообщили, что заключили соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной или ракетной опасности через смс.
Академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью «АиФ» предположил, что БПЛА, атаковавшие Нижний Новгород, стартовали из Харьковской или Сумской области.
При этом эксперт добавил, что небольшие дроны самолетного типа могут запускаться из фур.
«В такой фуре может стоять катапульта. То есть в фуре могут поднять тент, запустить беспилотник, закрыть тент обратно и уехать», — отметил Максим Кондратьев.