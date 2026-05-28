В киностудии имени М. Горького наградили лидеров конкурса «Знаешь? Научи!»

Церемония награждения победителей и призеров пятого сезона конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» прошла на площадке киностудии имени М. Горького. Ребят поприветствовал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Нацпроект “Молодёжь и дети” по поручению нашего Президента Владимира Путина призван создавать возможности для реализации ваших талантов. В ходе совместной работы с АНО “Национальные приоритеты” в рамках него мы видим, как меняется отношение к науке в нашей стране. По данным социологических опросов, 71% родителей желают, чтобы вы связали свою жизнь с наукой. Для того чтобы это число росло, нужно продолжать ярко, талантливо, интересно, доходчиво, простыми словами рассказывать о сложном, показывать и делать так, чтобы всем захотелось последовать вашему примеру», — сказал Чернышенко.
Победителями конкурса стали 18 школьников в возрасте от 7 до 18 лет, еще 36 участников получили звание призеров. Вице-премьер вручил награду Дмитрию Жаворонкову из Москвы за видеоролик об «умных» контейнерах полного цикла переработки. Проект занял первое место в номинации «Устройство будущего: от идеи к чертежу».
Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина вручила награду одному из самых юных победителей конкурса — Егору Перелыгину из Москвы, ставшему лучшим в номинации «Устройство будущего: от идеи к чертежу». Она отметила, что дети стали гораздо смелее в подаче материала, научились удерживать внимание аудитории и искать нестандартные форматы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.