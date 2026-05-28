В киностудии имени М. Горького наградили лидеров конкурса «Знаешь? Научи!»

«Нацпроект “Молодёжь и дети” по поручению нашего Президента Владимира Путина призван создавать возможности для реализации ваших талантов. В ходе совместной работы с АНО “Национальные приоритеты” в рамках него мы видим, как меняется отношение к науке в нашей стране. По данным социологических опросов, 71% родителей желают, чтобы вы связали свою жизнь с наукой. Для того чтобы это число росло, нужно продолжать ярко, талантливо, интересно, доходчиво, простыми словами рассказывать о сложном, показывать и делать так, чтобы всем захотелось последовать вашему примеру», — сказал Чернышенко.