Распространение вейпов в Нижегородской области станет незаконным с 1 сентября

28 мая на заседании Законодательного собрания депутаты единогласно приняли в двух чтениях закон «Об установлении на территории Нижегородской области дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», внесенный губернатором. Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что вейпы стали настоящей «эпидемией», которая подрывает здоровье детей и взрослых и представляет серьезную опасность.
Закон устанавливает дополнительные меры охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и никотина. На территории области запрещается любая деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по розничной торговле, а также иная передача в собственность или пользование третьих лиц вейпов и жидкостей для них. Под запрет подпадают любые способы распространения, запрещается хранение такой продукции.
Также в регионе не допускается стимулирование продажи табака, табачных изделий, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, а также кальянов с помощью архитектурно-художественной подсветки или кричащих вывесок, которые привлекают внимание, особенно детей и подростков.
Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что депутаты всех фракций едины в этом решении, и их поддерживают жители области.
«Вейпы представляют серьезную опасность — они наносят непоправимый вред здоровью, могут взрываться и воспламеняться. Нельзя мириться с этим злом. В прошлом году мы направили обращение в Государственную Думу с предложением поддержать полный запрет розничной продажи вейпов. Мы ждем положительного решения, но текущая ситуация требует вмешательства и на региональном уровне. Преступный бизнес, наживающийся на здоровье, не имеет права существовать. Это уже не вопрос закона, а нравственности, порядочности и ответственности», — заявил Евгений Люлин.
Спикер регионального парламента отметил, что в настоящее время в Нижегородской области насчитывается более 600 точек продажи вейпов. Предприниматели получают время, чтобы перепрофилироваться и отказаться от этого бизнеса. После 1 сентября 2026 года торговать вейпами станет незаконно. В дальнейшем будут установлены штрафные санкции в региональном Кодексе об административных правонарушениях.
Напомним, что инициатива Нижегородской области о запрете продажи вейпов в регионах уже получила поддержку профильного комитета Государственной Думы по экономической политике и правительства Российской Федерации. Региональные парламентарии ждут окончательного решения на федеральном уровне.
Региональный закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования.