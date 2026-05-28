Воронежцы похвастались цветением рододендронов

По мнению экспертов, процесс выращивания рододендрона не отличается сложностью. Растение считается весьма неприхотливым, хотя для полноценного развития ему необходимо соблюдение некоторых важных условий. Ключевым моментом является поддержание кислой почвы в прикорневой зоне. С этой целью два раза в год, в весенний и осенний периоды, рекомендуется поливать кусты раствором лимонной кислоты, используя ту же концентрацию, что и во время первоначальной высадки в грунт.