Воронежцы похвастались цветением рододендронов

Этот необыкновенно красивый кустарник зацветает в саду одним из первых. Ботаникам известно примерно тысяча разновидностей рододендронов. Но климат Воронежской области позволяет культивировать исключительно морозоустойчивые сорта, способные выжить в условиях суровых зимних холодов. Ярким представителем таких растений является рододендрон Даурский, известный в народе под названием багульник.

Данный вид является листопадным и встречается в дикой природе на просторах многих российских регионов. Кустарник отличается высокой зимостойкостью, выдерживая понижение температуры до −42 градусов.

По мнению экспертов, процесс выращивания рододендрона не отличается сложностью. Растение считается весьма неприхотливым, хотя для полноценного развития ему необходимо соблюдение некоторых важных условий. Ключевым моментом является поддержание кислой почвы в прикорневой зоне. С этой целью два раза в год, в весенний и осенний периоды, рекомендуется поливать кусты раствором лимонной кислоты, используя ту же концентрацию, что и во время первоначальной высадки в грунт.