В Калининграде суд запретил работу еще одного магазина с табаком

В Калининграде управление Роспотребнадзора разбиралось с ИП Ситка, в магазине которого торговали табачной, никотинсодержащей продукцией. Выяснилось, что магазин «Паровоз» находится на расстоянии менее 100 метров от территории образовательной организации, а это нарушение.
Владельцу были объявлены предостережения, которые он проигнорировал.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в итоге суд запретил торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в магазине «Паровоз» по адресу: Калининград, ул. Ореховая, д. 1−3.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.