Сбер: объём потребительских займов в Ростовской области вырос в 2,4 раза

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Главным драйвером оживления рынка выступает последовательное смягчение денежно-кредитной политики Центрального Банка России. Если годом ранее активность заемщиков шла на спад в первые месяцы, то текущая динамика демонстрирует поступательный рост. В феврале 2026 года спрос на потребительское кредитование увеличился на 9% по сравнению с январем, в марте — вырос уже на 19% за месяц, в апреле стабилизировался с небольшим приростом (+3%). Если сравнивать объемы кредитования с прошлым годом, то с января по апрель 2026 года общая сумма увеличилась в 2,4 раза. Мы видим, как региональная экономика возвращается к модели активного потребления. Ремонт жилья, крупные покупки, рефинансирование старых долгов на более выгодных условиях — становятся уже доступным инструментом для улучшения жизненных условий благодаря кредитованию. Люди перестали бояться займов и вновь начали инвестировать в качество своей жизни. Если в прошлом году преобладала тактика выжидания, то теперь мы наблюдаем реализацию отложенного спроса. Это позитивный сигнал для всей экономики региона».