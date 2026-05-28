Сбер: объём потребительских займов в Ростовской области вырос в 2,4 раза

С января по апрель 2026 года дончане оформили кредитов на 16,6 млрд рублей.
По итогам первых четырёх месяцев 2026 года Сбер фиксирует уверенный рост потребительского кредитования. Жители Ростовской области оформили в банке займов на сумму более 16,6 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество выданных кредитов выросло на 40%: со 115 тысяч в январе-апреле 2025 года до более чем 162 тысячи в текущем году.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Главным драйвером оживления рынка выступает последовательное смягчение денежно-кредитной политики Центрального Банка России. Если годом ранее активность заемщиков шла на спад в первые месяцы, то текущая динамика демонстрирует поступательный рост. В феврале 2026 года спрос на потребительское кредитование увеличился на 9% по сравнению с январем, в марте — вырос уже на 19% за месяц, в апреле стабилизировался с небольшим приростом (+3%). Если сравнивать объемы кредитования с прошлым годом, то с января по апрель 2026 года общая сумма увеличилась в 2,4 раза. Мы видим, как региональная экономика возвращается к модели активного потребления. Ремонт жилья, крупные покупки, рефинансирование старых долгов на более выгодных условиях — становятся уже доступным инструментом для улучшения жизненных условий благодаря кредитованию. Люди перестали бояться займов и вновь начали инвестировать в качество своей жизни. Если в прошлом году преобладала тактика выжидания, то теперь мы наблюдаем реализацию отложенного спроса. Это позитивный сигнал для всей экономики региона».
Источник: пресс-служба Сбербанка.