В Гидрометцентре России объяснили холодную погоду в мае

Погода в конце мая больше будет напоминать апрельскую, а то и мартовскую. В ряде регионов возможны ночные заморозки. И даже снег с дождем.
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, виной всему циклон с Баренцева моря. Из-за него холод проник почти во все центральные регионы страны. Температура опускается все ниже и ниже. Днем не выше плюс 10−12 градусов и постоянно принимаются короткие, но холодные дожди.
В столичном регионе в субботу немного потеплеет — до плюс 15 градусов. Дожди постепенно прекратятся. Будет уже не так пасмурно, как в начале недели. В воскресенье еще на пару градусов выше. С приходом лета температура воздуха начнет постепенно, но довольно медленно, повышаться. 2 июня уже до плюс 23 градусов, а ветер с северного сменится на юго-западный. Температура, по словам Паршиной, вернется в норму.
Сейчас же температура на всей европейской территории России отстает от нормы на 4−6 градусов. Погода холодная и малокомфортная.
Например, в Мурманской области в пятницу ожидается дождь с мокрым снегом. 29 и 30 мая в Архангельской области пройдут ливни.
До конца недели по ночам заморозки в Московской, Тверской, Владимирской, Рязанской областях, где температура может понижаться до минус 2 градусов.
На юге, в Краснодарском крае, действует штормовое предупреждение. Там ожидаются ливни с грозами и градом. И сильным ветром. Горные реки могут выходить из берегов. Дождливо в Ставрополье, Астраханской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, где также ожидаются сильнейшие ливни с градом.
В последний день весны ливни накроют Ростовскую область и Донецкую Народную Республику.
Дождливо и на Урале — в Свердловской и Челябинской областях, а также на юге Западной Сибири. В Хакасии и Тыве возможен очень крупный град, который может повредить растения и даже постройки. А после придет похолодание.
В целом же температура в первый летний месяц ожидается умеренной.
В Москве, например, ночные температуры ожидаются в районе плюс 10−14 градусов, а дневные — в пределах 21−23 градусов. В отдельные дни возможны повышения температуры до плюс 25 градусов. Но жара в центре пока не прогнозируется. По крайней мере, в первой половине июня.
В принципе это соответствует климатическим нормам начала лета. Но такая погода создает сложности для садоводов и огородников. Особенно уязвимы теплолюбивые культуры: арбузы, дыни и кабачки, которые все чаще выращивают дачники. Рост таких культур останавливается уже при температуре плюс 12−15 градусов, а более низкие значения приводят к загниванию корней. Поэтому лучше отложить высадку этих культур до стабилизации температурного режима, советует депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.