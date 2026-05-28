В Беларуси пенсионерка продала дом с участком 18 лет назад, но забыла об этом. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
В милицию обратился мужчина. Он рассказал, что его бабушка 1940 года рождения лишилась дома с земельным участком из-за незаконного переоформления имущества.
Как удалось установить, в 2008 году пенсионерка заключила договор купли-продажи, по которому имущество перешло другому владельцу.
«Однако в настоящее время женщина утверждает, что договор она не оформляла, подпись в документе выполнена не ею, а другим лицом», — отметили в ведомстве.
Для решения вопроса проводилась почерковедческая экспертиза. Специалист при исследовании подписи и записи в договоре установил, что они выполнены пенсионеркой.
Женщина, как выяснилось, имеет ряд заболеваний, способствующих нарушению когнитивных функций. О продаже дома с участком, совершенной 18 лет назад, она забыла.