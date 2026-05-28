Поиск Яндекса
Москва
+10°
облачность с просветами
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Казани оспаривает сделку дарения единственного жилья

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию по делу жительницы Казани, которая оспаривала сделку дарения своего единственного жилья — дома в Пестречинском районе. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как передает корреспондент «Ъ», ранее женщина передала недвижимость по договору дарения беженцу из Ирана, с которым после знакомства вступила в брак. В иске утверждалось, что сделка могла быть совершена под давлением.

Отмечается, что после оформления сделки мужчина систематически издевался над женой и вскоре бросил ее.

Первоначально суд Пестречинского района встал на сторону истицы, однако ответчик обжаловал решение в Верховном суде Татарстана.

Рассмотрение дела продолжается в апелляционной инстанции.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше