Жительница Казани оспаривает сделку дарения единственного жилья

Как передает корреспондент «Ъ», ранее женщина передала недвижимость по договору дарения беженцу из Ирана, с которым после знакомства вступила в брак. В иске утверждалось, что сделка могла быть совершена под давлением.
Отмечается, что после оформления сделки мужчина систематически издевался над женой и вскоре бросил ее.
Первоначально суд Пестречинского района встал на сторону истицы, однако ответчик обжаловал решение в Верховном суде Татарстана.
Рассмотрение дела продолжается в апелляционной инстанции.
