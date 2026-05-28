Мясоперерабатывающий завод под Курском подорожал до 2,8 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство мясоперерабатывающего комплекса в селе Любимовка Большесолдатского района Курской области составляет немногим меньше 2,8 млрд руб., следует из отчета губернатора Александра Хинштейна. Мощность предприятия оценивается в 466,2 тыс. голов в год.

Источник: Коммерсантъ

Объем инвестиций в строительство мясоперерабатывающего комплекса в селе Любимовка Большесолдатского района Курской области составляет немногим меньше 2,8 млрд руб., следует из отчета губернатора Александра Хинштейна. Мощность предприятия оценивается в 466,2 тыс. голов в год.

Инвестпроект реализует АО «Надежда» из Суджи. В январе этого года сообщалось, что предприятие планирует вложить 2,5 млрд руб. Компания потеряла большую часть активов после вторжения ВСУ и частично получила компенсацию. Возведение мясоперерабатывающего комплекса рассматривалось за счет кредитов Россельхозбанка. Запустить предприятие предполагается до конца 2026 года.

Подробнее о строительстве завода — в материале «Ъ-Черноземье» «В приграничье завозят льготы».

В ходе отчета перед депутатами облдумы Александр Хинштейн также рассказал, что в 2025 году общая сумма инвестиций в основной капитал организаций на территории Курской области составила 273,7 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 11,3 млрд руб.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше