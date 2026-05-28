В Воронеже женщину весом 143 кг прооперировали с помощью роборуки

В Воронежском областном онкологическом центре пациентку прооперировали при помощи роботизированной руки. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
У 70-летней женщины было диагностировано злокачественное заболевание слизистой оболочки матки. Ситуация осложнялась ожирением и рядом сопутствующих заболеваний пациентки. Вес женщины при росте 165 сантиметров составлял 143 килограмма, что затрудняло доступ к поражённому органу. В результате хирургическое вмешательство решили проводить в два этапа.
Сначала пациентке убрали избыточную кожу и жировую клетчатку передней брюшной стенки, чтобы обеспечить доступ к внутренним органам. После чего приступили к удалению матки с придатками. Этот этап был выполнен с применением роботизированной руки для доступа к внутренним органам через небольшой разрез, что позволило оптимизировать работу и повысить точность.
Операция прошла успешно, женщина уже восстанавливается.