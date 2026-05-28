Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернет может полностью пропасть в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин предупредил, что в случае ЧП в регионе перестанут функционировать даже защищенные «белые списки».

В Нижегородской области не исключены ситуации, при которых доступ к сети Интернет будет полностью заблокирован. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе заседания Законодательного Собрания региона 28 мая. По словам главы области, в случае возникновения критических ситуаций перестанут функционировать даже так называемые «белые списки» сайтов.

Заявление прозвучало в ответ на предложение заместителя председателя ЗСНО Алексея Антонова о необходимости расширения перечня гарантированно доступных веб-ресурсов. Глеб Никитин пояснил, что в будущем в эти защищенные списки планируют добавить региональный сервис платных парковок и цифровую систему управления питанием в школах.

Однако, как подчеркнул губернатор, полностью полагаться на «белые списки» органам власти и профильным ведомствам все равно не стоит. Стоит отметить, что сегодня утром в Нижнем Новгороде и Кстове уже фиксировались чрезвычайные происшествия, связанные с атакой беспилотников, из-за чего вводился особый режим работы экстренных служб.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше