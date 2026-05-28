Интернет может полностью пропасть в Нижегородской области

В Нижегородской области не исключены ситуации, при которых доступ к сети Интернет будет полностью заблокирован. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе заседания Законодательного Собрания региона 28 мая. По словам главы области, в случае возникновения критических ситуаций перестанут функционировать даже так называемые «белые списки» сайтов.
Заявление прозвучало в ответ на предложение заместителя председателя ЗСНО Алексея Антонова о необходимости расширения перечня гарантированно доступных веб-ресурсов. Глеб Никитин пояснил, что в будущем в эти защищенные списки планируют добавить региональный сервис платных парковок и цифровую систему управления питанием в школах.
Однако, как подчеркнул губернатор, полностью полагаться на «белые списки» органам власти и профильным ведомствам все равно не стоит. Стоит отметить, что сегодня утром в Нижнем Новгороде и Кстове уже фиксировались чрезвычайные происшествия, связанные с атакой беспилотников, из-за чего вводился особый режим работы экстренных служб.