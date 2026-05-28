В Башкирии возбудили уголовное дело из-за бездорожья в Кугарчинском районе

Как сообщает Информационный центр СКР, в обращении в приемную Александра Бастрыкина местные жители указали, что ведущие в Зиреклю дороги и автомобильный мост через одноименную реку долгое время находятся в непригодном состоянии. Асфальта в населенном пункте нет, грунтовое полотно, покрытое ямами и колеей, постоянно размывает. Кроме того, разрушаются конструкции моста.