В селе Новоселицком на Ставрополье откроется новая парковая зона

Работы на объекте стартовали в феврале, в настоящее время выполнено более половины запланированного. Территория обновляется комплексно: там обустраивают современное покрытие и спортивную площадку с тренажерами, а еще предусмотрены скамейки, малые архитектурные формы, светодиодное освещение и камеры видеонаблюдения. Уже летом у жителей села будет новый парк.