В селе Новоселицком на Ставрополье откроется новая парковая зона

Там разместят спортплощадку, скамейки, малые архитектурные формы, освещение и камеры видеонаблюдения.

Новую парковую зону создают в селе Новоселицком Ставропольского края. Благоустройство проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.

Работы на объекте стартовали в феврале, в настоящее время выполнено более половины запланированного. Территория обновляется комплексно: там обустраивают современное покрытие и спортивную площадку с тренажерами, а еще предусмотрены скамейки, малые архитектурные формы, светодиодное освещение и камеры видеонаблюдения. Уже летом у жителей села будет новый парк.

Как отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа, до конца года новые места отдыха появятся во всех 33 муниципальных образованиях региона. За годы реализации нацпроекта в Новоселицком округе благоустроено шесть общественных пространств в селах Журавском, Китаевском, Новоселицком и Падинском.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.