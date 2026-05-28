Bloomberg: США в 2026 году увеличат число совместных учений в Индо-Тихоокеанском регионе

Больше всего число совместных учений повысилось в Японии, где американские военные проявляют большую активность вдоль юго-западной островной цепи (острова Рюкю), которая проходит недалеко от Тайваня. Так, в сентябре прошлого года в течение двух недель около 19 000 военнослужащих Корпуса морской пехоты Японии и США принимали участие в ежегодных учениях Resolute Dragon. Это более чем вдвое превышало число военнослужащих, задействованных в аналогичных учениях годом ранее (примерно 9000).