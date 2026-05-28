Bloomberg: США в 2026 году увеличат число совместных учений в Индо-Тихоокеанском регионе

Со времен первой администрации Дональда Трампа развертывание американских войск и число операций в западной части Тихого океана неуклонно росли. В этом году США проведут рекордное число совместных учений с региональными союзниками, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что за последние несколько лет США углубили военную координацию с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, перебросив туда больше ракетных систем, истребителей и другого вооружения. Также Пентагон увеличил масштабы и сложность совместных учений для подготовки к потенциальным кризисам, таким как конфликт вокруг Тайваня, отмечает Bloomberg.

По данным Индо-Тихоокеанского командования, за последние несколько лет США ежегодно проводили около 110 совместных учений в регионе. В 2026 году они планируют провести 112 учений.

Больше всего число совместных учений повысилось в Японии, где американские военные проявляют большую активность вдоль юго-западной островной цепи (острова Рюкю), которая проходит недалеко от Тайваня. Так, в сентябре прошлого года в течение двух недель около 19 000 военнослужащих Корпуса морской пехоты Японии и США принимали участие в ежегодных учениях Resolute Dragon. Это более чем вдвое превышало число военнослужащих, задействованных в аналогичных учениях годом ранее (примерно 9000).

Япония, Южная Корея и Австралия приветствуют такие действия Вашингтона. Они считают, что военная мощь США имеет решающее значение для противостояния вызовам со стороны Китая и Северной Кореи.

