20 школ и 2 детсада отремонтировали в Нижегородской области в 2025 году

Одновременно с этим было построено четыре новые школы на 3 800 учеников.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Нижегородской области открыли четыре новые школы на 3800 учеников и начали строить еще две — на 1300 мест. Их планируется открыть уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем ежегодном отчете.

— Благодаря национальным проектам в 2025 капитально отремонтировали 20 школ и два детских сада. Ещё по пяти детским садам велось строительство, — рассказал губернатор. — Мы делаем акцент на формировании системы непрерывного образования от учебной скамьи до готового специалиста. Открыто более 1 000 профильных классов в сорока девяти муниципалитетах области. При этом инженерные классы работают в плотной связке с предприятиями области.

По слова губернатора, в развитии интереса к науке и изобретательству важную роль играет система кванториумов. На сегодняшний день в регионе работает 13 высокотехнологичных площадок, где занимаются свыше семи тысяч ребят.

— Наш регион активно сотрудничает с бизнесом в сфере образования, — сообщил Никитин. — Мы тесно взаимодействуем с предприятиями в подготовке профессиональных кадров по линии федерального проекта «Профессионалитет». Регион входит в пятёрку лидеров по количеству созданных образовательно-производственных кластеров. Их у нас 19.