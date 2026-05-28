На берегу Ладожского озера спасли детеныша нерпы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера и привезли в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

Источник: Nerpa SPb/Telegram

«Еще одну нерпульку спасли туристы, находившиеся на берегу Ладоги около поселка Сорола Лахденпохского района. Прислав нам видео для определения состояния животного и получив наше добро, эти добрые люди вынесли малышку с труднопроходимого участка побережья к дороге», — говорится в Telegram-канале фонда.

По информации фонда, малышку пришлось поливать водой из чайника для охлаждения перед транспортировкой. Животное уже привезли в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.

В середине мая ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщал, что в этом сезоне на реабилитацию в центр изучения и сохранения редких видов морских млекопитающих в Петербурге поступили пять детенышей серого тюленя и 18 детенышей ладожской кольчатой нерпы.

Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За годы работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским «Водоканалом». Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории «Водоканала» в Репино.