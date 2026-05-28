Стала известна причина смерти школьника из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Причиной смерти школьника из Красноярска, который умер, возвращаясь с последнего звонка, стала сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости двоюродный брат подростка Данила Доценко.
В среду в краевой прокуратуре рассказали РИА Новости, что школьник умер на улице в Красноярске, предположительно, от заболевания сердца, когда возвращался с последнего звонка. В целях установления обстоятельств смерти 16-летнего подростка следственные органы возбудили дело.
«Руслан родился с врожденным пороком сердца… Прошло всего 5 дней после (последнего — ред.) приема у доктора. И потом его не стало. Специалисты сказали — сердечная недостаточность», — сообщил собеседник агентства.
По словам Данилы, у мальчика стоял клапан в сердце, а на последнем приеме у врача им сказали месяц ждать квоту на госпитализацию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.
Также Доценко рассказал, что его брат был открытым и добрым человеком, всегда старался помочь каждому, кто в этом нуждался.