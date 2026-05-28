Поиск Яндекса
Москва
+10°
облачность с просветами
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти школьника из Красноярска

В Красноярске школьник умер, возвращаясь с последнего звонка.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Причиной смерти школьника из Красноярска, который умер, возвращаясь с последнего звонка, стала сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости двоюродный брат подростка Данила Доценко.

В среду в краевой прокуратуре рассказали РИА Новости, что школьник умер на улице в Красноярске, предположительно, от заболевания сердца, когда возвращался с последнего звонка. В целях установления обстоятельств смерти 16-летнего подростка следственные органы возбудили дело.

«Руслан родился с врожденным пороком сердца… Прошло всего 5 дней после (последнего — ред.) приема у доктора. И потом его не стало. Специалисты сказали — сердечная недостаточность», — сообщил собеседник агентства.

По словам Данилы, у мальчика стоял клапан в сердце, а на последнем приеме у врача им сказали месяц ждать квоту на госпитализацию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

Также Доценко рассказал, что его брат был открытым и добрым человеком, всегда старался помочь каждому, кто в этом нуждался.