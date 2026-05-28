Стала известна причина смерти школьника из Красноярска

В среду в краевой прокуратуре рассказали РИА Новости, что школьник умер на улице в Красноярске, предположительно, от заболевания сердца, когда возвращался с последнего звонка. В целях установления обстоятельств смерти 16-летнего подростка следственные органы возбудили дело.