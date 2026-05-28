Зеленоградск попал в десятку дорогостоящих направлений для летнего отдыха

Зеленоградск попал в десятку дорогостоящих российских направлений для летнего отдыха. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».
Курорт Калининградской области попал на четвёртое место списка. Туристы приезжают в регион на 6 дней. Сутки брони жилья в Зеленоградске обходятся в среднем в 8,7 тыс. рублей.
На первом месте Суздаль во Владимирской области, где ночь в среднем стоит 9 361 ₽, на втором Архыз в Карачаево-Черкесии, а на третьем — Осташков в Тверской области (средняя стоимость ночи 9 310 ₽ и 9 171 ₽ соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
Суздаль, Владимирская область ― 9 361 рубль за сутки Архыз, Карачаево-Черкесия ― 9 310 ₽; Осташков, Тверская область ― 9 171 ₽; Зеленоградск, Калининградская область ― 8 754 ₽; Новомихайловский, Краснодарский край ― 7 616 ₽; Мисхор, Крым ― 7 222 ₽; Оленевка, Крым ― 7 147 ₽; Бжид, Краснодарский край ― 6 770 ₽; Сортавала, Карелия ― 6 254 ₽; Алушта, Крым ― 6 279 ₽
