Пешеходную улицу со 100-летней историей благоустроят в Волгограде

Первый этап благоустройства территории — от Мещерякова до дома № 30 на улице Дзержинского — уже стартовал. Работы должны быть завершены в октябре.

Личный прием жителей Волгоградской области провёл 28 мая полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. Участие нём принял глава региона Андрей Бочаров.

В одном из обращений зашла речь о благоустройстве пешеходной зоны на улице Дзержинского в границах улиц Мещерякова и Шурухина в Тракторозаводском районе. Ранее эта пешеходная улица — самая протяженная в Волгограде — обновлялась поэтапно. Остался только этот участок.

Губернатор пояснил: первый этап благоустройства территории — от Мещерякова до дома № 30 на улице Дзержинского — уже стартовал. Работы должны быть завершены в октябре. Окончание второго этапа запланировано на ноябрь 2027 года. На участке площадью 0,7 га появятся мощёные плиткой дорожки, садово-парковая мебель, будут высажены деревья и кустарники, оборудована системы полива, освещения и видеонаблюдения.

Улице Дзержинского исполняется в 2026 году ровно 100 лет — ее формирование началось в 1926 году вместе со строительством Сталинградского тракторного завода. Обновление её пешеходной части проходило поэтапно с 2020-го. За четыре года было благоустроено пространство от проспекта Ленина до улицы Шурухина и территория, прилегающая к Дворцу культуры.

Благоустройство оставшейся части планируется решить в рамках государственной и муниципальной программ «Формирование комфортной городской среды» — за проект проголосовали волгоградцы.

В настоящее время жители региона продолжают выбирать, какие из 52 представленных проектов будут реализованы в 2027 году. Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.