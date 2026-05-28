Пешеходную улицу со 100-летней историей благоустроят в Волгограде

Личный прием жителей Волгоградской области провёл 28 мая полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. Участие нём принял глава региона Андрей Бочаров.
В одном из обращений зашла речь о благоустройстве пешеходной зоны на улице Дзержинского в границах улиц Мещерякова и Шурухина в Тракторозаводском районе. Ранее эта пешеходная улица — самая протяженная в Волгограде — обновлялась поэтапно. Остался только этот участок.
Губернатор пояснил: первый этап благоустройства территории — от Мещерякова до дома № 30 на улице Дзержинского — уже стартовал. Работы должны быть завершены в октябре. Окончание второго этапа запланировано на ноябрь 2027 года. На участке площадью 0,7 га появятся мощёные плиткой дорожки, садово-парковая мебель, будут высажены деревья и кустарники, оборудована системы полива, освещения и видеонаблюдения.
Улице Дзержинского исполняется в 2026 году ровно 100 лет — ее формирование началось в 1926 году вместе со строительством Сталинградского тракторного завода. Обновление её пешеходной части проходило поэтапно с 2020-го. За четыре года было благоустроено пространство от проспекта Ленина до улицы Шурухина и территория, прилегающая к Дворцу культуры.
Благоустройство оставшейся части планируется решить в рамках государственной и муниципальной программ «Формирование комфортной городской среды» — за проект проголосовали волгоградцы.
В настоящее время жители региона продолжают выбирать, какие из 52 представленных проектов будут реализованы в 2027 году. Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.