«Почти 1300 детей за смену»: Дятлова проверила загородные летние лагеря Калининграда

Летом детей из Калининграда примут шесть загородных лагерей. В четверг, 28 мая, глава администрации Елена Дятлова проверила готовность муниципальных учреждений к сезону.
«Наши лагеря получили положительные заключения от Роспотребнадзора, прошли все необходимые проверки. А главное — набрали штат сотрудников и готовы принимать детей, которых мы очень ждём», — отметила Дятлова.
Всего в загородных лагерях организуют четыре смены. В каждой из них будет по 1283 ребёнка. Первая смена стартует 30−31 мая. Около половины путёвок выделили семьям участников СВО, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, с июня в Калининграде начнут работать 106 лагерей с дневным пребыванием. Их создали на базе общеобразовательных, творческих и спортивных учреждений. Также детей примут 27 лагерей труда и отдыха, и палаточный городок под Ладушкиным.
Всего на проведение летней оздоровительной кампании в Калининграде направили 170 миллионов рублей. Больше половины из этих средств выделили из областного бюджета.